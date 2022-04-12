اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:09 م
أكرم القصاص
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"تموين الإسكندرية": ضبط سلع غذائية مجهولة والتحفظ على كميات من الارز

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:50 م
"تموين الإسكندرية": ضبط سلع غذائية مجهولة والتحفظ على كميات من الارز حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله احمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية بتشديد الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية والمحلات والأسواق ومطاردة السلع مجهولة المصدر حماية للمواطنين من الغش التجاري والتدليس.

وقد قامت إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير عام التجارة الداخلية واشراف أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة عبد الله عثمان و فريق العمل التابع له بشن عدة حملات بمنطقة الحضرة الجديدة نتج عنها ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر و عدم وجود مستندات الدالة علي الحيازة و تم التحفظ علي 10 شكاير أرز زنة الشيكارة  25 كجم باجمالى 250 كجم، 15شيكارة ملح طعام زنة الشيكارة 25 كجم باجمالى 375 كجم

كما تم ضبط محل مواد غذائية لحيازته سلع مجهولة المصدر و عدم وجود مستندات دالة على الحيازة و تم التحفظ علي 27 شيكارة دقيق استخراج 72% زنة الشيكارة 50  كجم باجمالى 1350 كجم، 35  شيكارة أرز زنة الشيكارة 25 كجم باجمالى 875 كجم

وكذلك ضبط محل ادوات تجميل وعطور لحيازته سلع مجهولة المصدر تم التحفظ علي 300  زجاجة طلاء اظافر، 150 عبوة اسبراي، 24 زجاجة كولونيا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

 


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

احياء الاسكندرية

سلع مجهولة المصدر

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