تسجيل دخول وخروج 22 سفينة بموانئ بورسعيد اليوم

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، عن تسجيل موانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التدوال .



وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن .



كما يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة بضائع عامة وسفينتين حاويات .



وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .



وفي سياق متصل، شهدت محافظة بورسعيد، طقس ربيعي معتدل على كافة الاحياء ومدينة بورفؤاد، من سطوع للشمس وهبوب الرياح الخفيفة، ويسير العمل في كافة موانئ المحافظة بشكل طبيعي، وكذلك عبور السفن من المجري الملاحي لقناة السويس.



ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس ربيعي معتدل اليوم حتي نهاية الأسبوع حيث تسود أجواء لطيفة علي معظم الأنحاء ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة علي القاهرة 25 درجة اما عن درجات الحرارة الصغري فهي 14 درجة ويكون الطقس بارد في أول الليل والصباح الباكر.

