اليوم السابع
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تجديد تعيين وكيل كلية التربية النوعية وتعيين وكيل بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:17 ص
تجديد تعيين وكيل كلية التربية النوعية وتعيين وكيل بمعهد البحوث الطبية بالإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قراراً بتجديد تعيين الدكتورة بهية الأخريطى- الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة ثلاث سنوات.
 
 كما أصدر رئيس الجامعة قراراً بتعيين الدكتور خالد عبد الهادى مطراوى، أستاذ ورئيس قسم الأشعة بمعهد البحوث الطبية، وكيلاً للمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
 
وفى سياق آخر اختتمت  فعاليات الدوري الرياضي لجامعة الإسكندرية تحت رعاية  الدكتور عبد العزيز قنصوه  رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور وائل نبيل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، و الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  تحت شعار إسكندرية بلا إدمان بملاعب ستاد الجامعة ،وبحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام  البرامج بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور نبيل علام ممثل الصندوق بمحافظة الإسكندرية  وعدد من السادة وكلاء خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة،ومسؤلو إدارة رعاية الشباب .
 
تم خلال إنتهاء الفعاليات تسليم الجوائز للفرق المشاركة في الدوري الرياضي،  شارك في الفعاليات عدد 15 فريق طلبة،  وعدد 5 فرق طالبات من كليات جامعة الإسكندرية
 
 

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