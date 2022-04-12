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بولندا: ارتفاع أعداد الفارين من أوكرانيا إلى 2.68 مليون لاجئ

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:32 ص
بولندا: ارتفاع أعداد الفارين من أوكرانيا إلى 2.68 مليون لاجئ لاجئين - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الثلاثاء، أن بولندا استقبلت حتى الآن مليونين و681 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن أمس الإثنين شهد دخول نحو 24 ألف لاجئ من أوكرانيا، مقابل 28 ألفا و500 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

وعلى الرغم من أن معظم اللاجئين الفارين من أوكرانيا يحملون جنسية البلاد، هناك مواطنون من دول أخرى بين اللاجئين.

 


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