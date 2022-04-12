بوتين: رائد فضاء بيلاروسى سيقوم بأول رحلة فضاء في 2023

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن أول رحلة فضائية لرائد فضاء بيلاروسي قد يتم تنظيمها بالفعل في العام المقبل.



وأضاف بوتين - في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية - : "سيتم اعتماد قانون قريبًا من شأنه أن يسمح للمواطنين والشركات البيلاروسية بالعمل في مباني الكيان الإقليمي الإداري المغلق تسيولكوفسكي في منطقة أمور"، قائلاً: "قد تتم هذه الرحلة بالفعل العام المقبل."

وتابع أن الزعيمين توصلاً إلى اتفاق في محادثاتهما لمواصلة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الفضاء، قائلاً إن جذب المتخصصين البيلاروسيين إلى بناء البنية التحتية الفضائية على الأراضي الروسية، ولا سيما في ميناء فوستوشني الفضائي، يعد مجالًا واعدًا آخر للتعاون الفضائي بين روسيا وبيلاروسيا.