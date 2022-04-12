اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: رائد فضاء بيلاروسى سيقوم بأول رحلة فضاء في 2023

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:55 م
بوتين: رائد فضاء بيلاروسى سيقوم بأول رحلة فضاء في 2023 الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، إن أول رحلة فضائية لرائد فضاء بيلاروسي قد يتم تنظيمها بالفعل في العام المقبل.


وأضاف بوتين - في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره البلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قاعدة فوستوشني الفضائية - : "سيتم اعتماد قانون قريبًا من شأنه أن يسمح للمواطنين والشركات البيلاروسية بالعمل في مباني الكيان الإقليمي الإداري المغلق تسيولكوفسكي في منطقة أمور"، قائلاً: "قد تتم هذه الرحلة بالفعل العام المقبل."

وتابع أن الزعيمين توصلاً إلى اتفاق في محادثاتهما لمواصلة تشجيع التعاون الثنائي في مجال الفضاء، قائلاً إن جذب المتخصصين البيلاروسيين إلى بناء البنية التحتية الفضائية على الأراضي الروسية، ولا سيما في ميناء فوستوشني الفضائي، يعد مجالًا واعدًا آخر للتعاون الفضائي بين روسيا وبيلاروسيا.


فلاديمير بوتين

روسيا

بيلاروسيا

الفضاء

رائد فضاء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة