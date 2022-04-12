بتكلفة 2 مليار و330 مليون جنيه.. انتهاء تبطين 410 كم من الترع بالبحيرة

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على أن مشروع تبطين الترع والمصارف من المشروعات القومية الحضارية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، والذى يستهدف تطوير منظومة الرى وتقليل الفاقد من المياه وضمان وصول المياه إلى المناطق المحرومة فى نهايات الترع دون عوائق.

وأشار إلى أن البحيرة وضعت خطة عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة.



وفى هذا الشأن قامت مديرية الرى بالبحيرة بمتابعة تبطين 610 كم على مستوى المحافظة بتكلفة بلغت 2.330 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 410 كم بتكلفة إجمالية بلغت 1.238مليار جنيه.



هذا وقد اشار محافظ البحيرة أن المشروع القومى لتأهيل الترع سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض .





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تبطين الترع (1)



تبطين الترع (2)



تبطين الترع (3)



تبطين الترع بالبحيرة (1)



تبطين الترع بالبحيرة (2)



تبطين الترع بالبحيرة (3)



جانب من تبطين الترع



