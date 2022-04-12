كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نصلى من أجل مصابى حادث هجوم محطة بروكليسن ونشكر قوات الشرطة والمطافى والإسعاف الذين ساعدوا في نقل المصابين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضاف جو بايدن، أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية يعملان بشكل وثيق مع شرطة نيويورك لكشف ملابسات الحادث.

وفى وقت سابق أكدت وسائل إعلام أمريكية، إطلاق نار في محطة بروكلين للقطارات في نيويورك، مشيرة إلى إصابة عدد من الأشخاص بسبب إطلاق النار، وأكدت قناة العربية سقوط 5 قتلى بحادثة إطلاق النار، بالإضافة إلى سقوط 13 إصابة فى نيويورك، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع في وقت الذروة بمحطة أنفاق بروكلين في نيويورك.

كما أن أحد المصابين بإطلاق النار في محطة بروكلين في حالة حرجة، وتسعف الطواقم الطبية بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.