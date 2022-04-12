اندلاع حريق بمصنع بلاستيك فى السلام والحماية المدنية تحاول السيطرة

اندلع حريق داخل مصنع بلاستيك في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، للقيام بأعمال السيطرة على الحريق.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.
ونرصد في التقرير التالي أهم إجراءات الوقاية من الحرائق:
1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله
2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات
3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى
4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة
5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز
6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد
7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت
8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار
9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل
10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق
11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام
12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية
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