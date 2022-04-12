اندلاع حريق بمصنع بلاستيك فى السلام والحماية المدنية تحاول السيطرة

كتب: عبد الرحمن سيد

اندلع حريق داخل مصنع بلاستيك في منطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، للقيام بأعمال السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ 6 سيارات إطفاء للعمل على إخماد الحريق، ومنع امتداده للمجاورات.