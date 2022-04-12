انخفاض حرارة يعقبه ارتفاع ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى : كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس ربيعى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد. - الثلاثاء 12 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وحنوب الصعيد على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وحنوب الصعيد على فترات متقطعة



- الأربعاء 13 أبريل : نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة - الخميس 14 أبريل: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة - الجمعة 15 أبريل: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة - السبت 16 أبريل: اعتبارا من السبت ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة