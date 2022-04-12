انخفاض درجات الحرارة لمدة 3 أيام.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد طقس ربيعى معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلا فى فترات الليل وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الحذر فى تخفيف الملابس خلال هذه الأيام، حيث تنخفض درجات الحرارة من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع .

وأشارت خريطة التبنؤات الجوية التى تصدرها هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة ستنخفض من اليوم وحتى نهاية الأسبوع، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة على سبيل المثال بالقاهرة ل 25 و الصغرى تصل 14 درجة، والسواحل الشمالية تصل العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 19 درجات، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 14