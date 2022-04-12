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انخفاض الحرارة غدا ونشاط رياح بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:05 م
انخفاض الحرارة غدا ونشاط رياح بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 14 درجة الطقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس ربيعى معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء معتدل على جنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء بالجمهورية وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20  والصغرى 13 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجات، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجات، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 13 درجة.
 

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