اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:30 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تسلم دول أفريقيا جنوب الصحراء 700 ألف جرعة لقاح كورونا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:00 ص
الولايات المتحدة تسلم دول أفريقيا جنوب الصحراء 700 ألف جرعة لقاح كورونا لقاحات - ارشيفية
ا ش ا

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أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي، تسليم دول إفريقيا جنوب الصحراء (زامبيا، الكونغو الديمقراطية، جزر القمر) 700 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.
 
وقالت البعثة - على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصلت 700 ألف جرعة لقاح لعدد من الدول، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة (كوفاكس)، وسوف تركز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.
 

الولايات المتحدة

الاتحاد الافريقى

كورونا

لقاحات

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