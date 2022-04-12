الولايات المتحدة تسلم دول أفريقيا جنوب الصحراء 700 ألف جرعة لقاح كورونا

ا ش ا

أكدت بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي، تسليم دول إفريقيا جنوب الصحراء (زامبيا، الكونغو الديمقراطية، جزر القمر) 700 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ لدعم البلاد في إنهاء جائحة كورونا.

وقالت البعثة - على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصلت 700 ألف جرعة لقاح لعدد من الدول، عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مبادرة (كوفاكس)، وسوف تركز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جهودها في جميع مراحل حملة التطعيم في دول إفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك تدريب العاملين الصحيين، وزيادة سعة التخزين للمبردات اللازمة لحفظ بعض أنواع اللقاحات.