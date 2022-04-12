النيابة تطلب سرعة التحرى حول مسجل خطر متهم بالاتجار فى المخدرات بالمقطم

كتب سليم على

طالبت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بسرعة التحريات حول مسجل خطر، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وبيضاء ومواد مخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة.

البداية كانت عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 50 جراما- 2 فرد خرطوش– عدد من الطلقات من ذات العيار– 2 سلاح أبيض - مبلغ مالي.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.