"النصاب الشيك".. سعيد دفع 3.5 مليون لمستريح أطفيح

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، " النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الحادية عشر"

وفى الحلقة الحادية عشر من برنامج " النصاب الشيك"، يقول قول سعيد أحد ضحايا مستريح أطفيح، إن قصته بدأت مع المستريح منذ عودته من العمل بإحدى الدول العربية في عام 2018، بعد سنين من الغربة خارج البلاد، موضحاً أنه أعطى للمستريح مبلغ 3 ملايين ونصف، ولم يصرف أى مبالغ إلا مرة واحدة فقط.

وأضاف ضحية المستريح: "قالولى متحطش الفلوس في البنك حرام، اديتهم للمستريح ومشفتش فلوسى وشقى عمرى تانى، أنا مش عايز غير حقى، عايز فلوسى والنصابى اللى نصب علينا دى يجيلنا هنا، ده واخد شقى عمرى وتعب 28 سنة بره البلد".