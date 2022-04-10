الصحة: الإفراط فى تناول المضادات الحيوية يفقدها فاعليتها

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الإفراط فى تناول المضادات الحيويه يفقدها فاعليتها وطالبت المواطنين بالالتزام باستشارة الطبيب عن العلاج الأمثل.

وطالبت وزارة الصحة والسكان بعدم الإفراط فى تناول المضادات الحيوية وعدم مشاركتها مع أحد.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.