اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"المركزى النمساوى": التأثير الاقتصادى للحرب بأوكرانيا يدفع التضخم بالعام الجارى لأعلى مستوى

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:24 ص
"المركزى النمساوى": التأثير الاقتصادى للحرب بأوكرانيا يدفع التضخم بالعام الجارى لأعلى مستوى أوكرانيا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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توقع البنك المركزي النمساوي، أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 5.6 في المئة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا سيدفع التضخم في العام الجاري إلى أعلى مستوى سنوي منذ ظهور الاتحاد النقدى.

وذكر بيان للبنك المركزي النمساوي اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم آخذ فى الارتفاع بقوة، لافتا إلى أن معدل التضخم في العام الماضي لم يتجاوز 2.8 فى المئة وفي عام 2020 بلغ 1.4 فى المئة وفي عام 2019 بلغ 1.5 فى المئة.

وأشار البيان إلى أن المحركات الرئيسية للتضخم هي أسعار النفط الخام والغاز والكهرباء، مرجحا أن تصل معدلات التضخم إلى 2.9 في المئة في عام 2023 و2.2 في المئة في عام 2024.

من جهتهم، توقع خبراء في معهد البحوث الاقتصادية النمساوي أيضًا تسجيل مستويات قياسية للتضخم لهذا العام مدفوعة بصدمة أسعار الطاقة حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 7 في المئة .

وقال الخبير الاقتصادي كلاوس وييرستراس، فى تصريحات له اليوم، إن القيود المفروضة في الصين للحد من انتشار فيروس "كورونا" مجددا لها تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، متوقعا أن التأخيرات في تسليم المنتجات الأولية والمتوسطة يمكن أن يطول إلى جانب زيادة تعطل سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا؛ ما يؤدي إلى تفاقم معدلات التضخم .

 


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