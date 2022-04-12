المخللات على كل شكل ولون.. جولة مع بائعى المخلل فى كل شارع بالإسكندرية.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع، فيديو لايف ،حول أجواء شهر رمضان المبارك ،فى كل شوارع الإسكندرية، حيث بائعى المخللات و العصائر، ولا يخلو شارع بالإسكندرية من تلك الآجواء المبهجة.

والتقى اليوم السابع مع مصطفى صلاح أشهر بائعى المخللات بمنطقة سيدى بشر الإسكندرية، و الذى قال : إن كل عام فى شهر رمضان يحرص على عرض أكبر تشكيلة من المخللات الشهيرة و المحببه لدى المواطن المصرى، من الفلفل البلدى والمكسيكى والليمون المعصفر ،والزيتون بكل أنواعة ،والبصل ،الباذنجان ، و الجزر،و التشكيلات الرائعة من المخللات المختلفة الحار منها و البارد.

وحول أسعار المخللات هذا العام قال : إن هناك الفلفل البلدى الكيلو ب 20 جنيه ،و الربع سواء من أى نوع مخلل أو المشكل ب 5 جنيه ،ماعدا الزيتون الكيلو ب 40 جنيه و الربع ب10 جنيه، أما ربع البصل ب 7.50 جنيه.

وحول الإستعدادات لشهر رمضان قال نستعد لهذا الشهر الكرم من السنة إلى السنة ، ويتم الاستعداد قبلها بإسبوع لوضع الاستاند وعرض مختلف أنواع المخللات .

وحول الإقبال قال : إن الإقبال يشتد قبل موعد الإفطار بساعة، بدءا من حوالى الساعة 5 عصرا ،و الليمون و الخيار و البصل من أكثر أنواع المخللات إقبالا لانها من الأنواع المحببه للمواطن المصرى.

و تعد المخللات من المأكولات المحببة لدى الشعب المصرى، و تلقى إقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان المبارك من كل عام ،حيث لا تخلو مائدة خلال الشهر الكريم من طبق المخللات المشكلة بأشكال و أنواع مختلفة، حيث يعد من أهم الأطباق لفتح الشهية فى مصر ،و لايخلو شارع بالإسكندرية من وجود بائعى المخللات و العصائر المحببة للشعب المصرى



اكبر تشكيلة للمخلل



الاقبال على المخللات



البصل و الزيتون و الفلل



انواع الزيتون



بائعى المخللات فى كل شارع



بائعى المخللات



تشكيلة رائعة من المخلل



لا يخلو شارع من بائعى المخللات



مخلل بصل



مخلل خيار



مخلل فلفل مكسيكى