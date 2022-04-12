اللواء عادل الغضبان يستهل جولته مع الشباب بشرح منطقة شرق بورسعيد.. لايف

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الثلاثاء، من بداية جولة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وبرفقته عدد كبير من الشباب والفتيات من أبناء المحافظة، لاطلاعهم على المشروعات التنموية الجارية بمنطقة شرق بورسعيد.





تضم منطقة شرق بورسعيد، مدينة بورسعيد الجديدة" سلام مصر" بالمشروعات السكنية للشباب والجامعة الأهلية وكافة المرافق والبنية التحتية، هذا بجانب مشروعات المزارع السمكية والمنطقة الصناعية والارصفة البحرية واللوجيستيات.



بدأت الزيارة بالتجمع في الديوان العام لمحافظة بورسعيد، بحضور كافة القيادات التنفيذية في المحافظة، ومن ثم الاتجاه الي شرق بورسعيد والعبور عن طريق أنفاق 3 يوليو التي تمر أسفل قناة السويس.



وأكد محافظ بورسعيد، أن هذه الزيارة تاتي في إطار الجولات التي يقوم بها لمتابعة المشروعات الجارية، وكذلك توعية المواطنين وخاصة الشباب والفتيات بأهمية هذه المنطقة التي تعتبر قاطرة التنمية لمصر كلها.























