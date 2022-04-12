القوى العاملة: التفتيش على 937 منشأة وتحرير 65 محضرًا فى بنى سويف

كتبت آية دعبس

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا تلقاه من مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف يشير إلي أن المديرية قامت خلال مارس الماضي بتعيين 1154 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 7 " قادرون باختلاف " ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2923 شاباً منهم 9 " قادرون باختلاف " ، فضلاً عن استخراج 1812 ترخيص مزاولة مزاولة الحرفة ، و 1366 شهادة قياس مستوى المهارة .

وأوضح التقرير المقدم من محمد أنور مدير المديرية، أن المديرية قامت خلال نفس الفترة بالتفتيش على 693 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات يعمل بها 709 عاملا ، كما تم التفتيش على 244 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 65 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .