الفاو تحذر من تعرض ثلثى السكان فى جنوب السودان للجوع بين مايو ويوليو

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حذرت وكالة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من حالات انعدام أمن غذائي في جنوب السودان، قد يتعرض لها ما يقرب من ثلثي السكان في البلاد خلال الفترة بين شهري مايو ويوليو من هذا العام.



وقال ميشاك مالو ممثل "الفاو" في جنوب السودان خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو للصحفيين في جنيف اليوم /الثلاثاء/ إن تحليلا لحالة الأمن الغذائي في السودان رجح أن يواجه ما يقرب من ثلثي البلاد في جنوب السودان الجوع بين مايو ويوليو من هذا العام وهو ما يصل إلى 7.74 مليون شخص، مشيرا إلى أن هذا هو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.



وذكرت المنظمة الدولية أن من بين هذا العدد (7.74 مليون شخص)، ما يقدر بنحو 87 ألف شخص سيواجهون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي لمستويات انعدام الأمن الغذائي) والتي تشمل مستويات جوع شديد في مواجهة خيارات التأقلم المحدودة أو انعدامها.



وعزت المنظمة انعدام الأمن الغذائي الشديد في جنوب السودان إلى الفيضانات الغزيرة للعام الثالث على التوالي والتي أدت إلى الحد الأدنى من الأنشطة الزراعية، وأدت أيضا إلى فقدان الماشية أو هجرتها وكذلك تعطيل تقديم الخدمات الأساسية، وأشارت المنظمة إلى أن الصراع وانعدام الأمن يساهمان في حالات الجوع الشديد بالبلاد.



وحذر ممثل (فاو) في جنوب السودان من إصابة ما يصل إلى 1.34 مليون طفل و676 ألف امرأة حامل ومرضعة بسوء التغذية هذا العام، حسبما أفادت التوقعات.