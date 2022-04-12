العربية: 5 قتلى بحادث إطلاق النار فى محطة بروكلين فى نيويورك

كتب أحمد عرفة

قال مراسل العربية، في خبر عاجل للقناة من قليل، إن 5 قتلى بحادثة إطلاق النار في محطة بروكلين في نيويورك، موضحا أن أحد المصابين بإطلاق النار في محطة بروكلين في حالة حرجة.

وذكرت قناة العربية، أن هناك إطلاق النار وقع في بروكلين ثاني أكبر حي في نيويورك، موضحة أن الطواقم الطبية تسعف بعض المصابين على رصيف محطة قطارات بروكلين.

ولفتت القناة إلى أن شرطة نيويورك تضرب طوقا أمنيا حول محطة بروكلين، فيما قالت سلطات نيويورك، إن التحقيقات مستمرة بإطلاق النار في محطة بروكلين للقطارات.

وأشارت قناة العربية، إلى أن المشتبه به قد يكون عاملا في شركة في محطات بروكلين للقطارات، مؤكدة إغلاق غالبية خطوط القطارات في مدينة نيويورك، بجانب انتشار كثيف لأفراد شرطة نيويورك عقب إطلاق النار في بروكلين.