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السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث عين شمس"

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 02:58 م
السجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بقضية "أحداث عين شمس" المستشار محمد السعيد الشربينى ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قضت الدائرة 4 إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن 3 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بتهمة التجمهر والشروع فى القتل بمنطقة عين شمس.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وسكرتارية أحمد مصطفى.

 

كانت النيابة العامة قد أحالت فى وقت سابق المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهما تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر، والشروع فى القتل.

 

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.


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