الرعاية الصحية: حملة "كن بطلا وحارب الأمراض" استهدفت 50 مدرسة جنوب بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلنت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد خلال تصريحات صحفية ختام فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التوعوية "كن بطلًا وحارب الأمراض"، تأتي في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان وهيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة إيني الإيطالية وشُركائها في المشروع، وذلك في مجال الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية، والتي تناولت التوعية بسُبل الوقاية من الإصابة بـ "كوفيد 19 وأمراض الجهاز التنفسي، حيث بدأت الحملة فعالياتها التوعوية بمحافظة بورسعيد باعتبارها أول محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.



من جانبها أكدت هيئة الرعاية الصحية أن الحملة التوعوية استهدفت 50 مدرسة، بمنطقة جنوب بورسعيد، ومنطقة بحر البقر التعليمية، إضافة إلى الأطفال المترددين على مركز طب أسرة الحي الإماراتي، ومركز شباب الحي الإماراتي، من نفس الفئة العمرية، بإجمالي 8800 طفل من طلاب المرحلة الابتدائية، غطتهم الحملة خلال المرحلة الأولى.



وتابعت: أن حملة "كن بطلًا وحارب الأمراض" تهدف إلى رفع الوعي بين طلبة المدارس الابتدائية والأطفال في هذه الفئة العمرية عن سبل الوقاية من الأمراض المعدية وعلى رأسهم كوفيد 19، وذلك من خلال الاستعانة بشخصيات كارتونية لتوعية الأطفال بأنماط الحياة الصحية السليمة للوقاية من الإصابة من الأمراض بطرق جذابة ومبتكرة.



وأشارت هيئة الرعاية الصحية بأنه من خلال الحملة، تم الاستعانة بعدد من الشخصيات الكارتونية المحببة لدى الأطفال، على أن يتم استغلال هذه الشخصيات في أنشطة تفاعلية وفيديوهات تشرح الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية بشكل مبسط للأطفال، فيما تم إعداد كتيبات تلوين بهذه الشخصيات لتشجيع الأطفال على اتباع نمط حياة صحي وسلوكيات سليمة من شأنها تعليم الأطفال سُبل وقايتهم من الأمراض، كما تم تدريب معلمي المدارس على طرق توعية أطفال المدارس بالإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.











