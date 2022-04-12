الرئيس الأوكرانى يوجه رسالة لدولة ليتوانيا: شكرا لتخليكم عن الطاقة الروسية

ريهام عبد الله

وجه الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، رسالة لدولة ليتوانيا، قيادة وشعب، ووجه لهم الشكر عن تخليهم عن الاعتماد على الطاقة الروسية، قائلا: "هذا هو بالضبط نوع القيادة الذى تحتاجه القارة بأكملها الآن".

وقال زيلينسكى عبر إنستجرام: "عزيزي الشعب الليتوانى، أنا ممتن لكم على القيادة، لكونك أول من تخلى عن الطاقة الروسية الآن، عندما يكون ذلك ضروريًا حقًا. أنا ممتن لك يا جيتاناس على القرار المهم، لكونك أول من قدم لنا مساعدة حقيقية، ومنحنا أسلحة، ستينجرز وأكثر، لقد كان مظهرًا تاريخيًا للقيادة، بعد كل شيء، فإن الشعب الليتواني، مثله مثل غيره، يفهم كيف يمكن للمحتلين تدمير الحرية وبأي تكلفة يتم إعادة بناء الاستقلال بعد ذلك، وهو ما فعلته بشكل مثالى، هذا هو بالضبط نوع القيادة الذي تحتاجه القارة بأكملها الآن".



زيلينسكى

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ليتوانيا كانت من بين أوائل دول العالم التى ساعدت أوكرانيا ولا تزال من بين أولئك الذين يهتمون أكثر بالسلام والأمن فى أوروبا.