الرئيس الأوكرانى: ليتوانيا من بين أوائل الدول التى قدمت المساعدة لبلادنا

وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أضاف خلال خطابه في برلمان جمهورية ليتوانيا : "ليتوانيا، أنا ممتن لمخاطبتكم بالنيابة عن الشعب الأوكراني. لقد كنتم من أوائل من قدموا لمساعدة أوكرانيا. ولا زلتم من بين أولئك الذين يهتمون أكثر بالسلام والأمن في أوروبا".

وقال الرئيس الأوكراني إن "حرب روسيا الشاملة ضد أوكرانيا طرحت سؤالًا استراتيجيًا على أوروبا، سواء كانت القيم التي أرست الأساس لتوحيد الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية لا تزال حية أم أن الزمن عفا عليها".