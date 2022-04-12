اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى: ليتوانيا من بين أوائل الدول التى قدمت المساعدة لبلادنا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:34 م
الرئيس الأوكرانى: ليتوانيا من بين أوائل الدول التى قدمت المساعدة لبلادنا الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ليتوانيا كانت من بين أوائل دول العالم التي ساعدت أوكرانيا ولا تزال من بين أولئك الذين يهتمون أكثر بالسلام والأمن في أوروبا.

وذكرت وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس أضاف خلال خطابه في برلمان جمهورية ليتوانيا : "ليتوانيا، أنا ممتن لمخاطبتكم بالنيابة عن الشعب الأوكراني. لقد كنتم من أوائل من قدموا لمساعدة أوكرانيا. ولا زلتم من بين أولئك الذين يهتمون أكثر بالسلام والأمن في أوروبا".

وقال الرئيس الأوكراني إن "حرب روسيا الشاملة ضد أوكرانيا طرحت سؤالًا استراتيجيًا على أوروبا، سواء كانت القيم التي أرست الأساس لتوحيد الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية لا تزال حية أم أن الزمن عفا عليها".

 


ليتوانيا

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة