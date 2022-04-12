اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الأوكرانى يتهم الجنود الروس بارتكاب مئات من عمليات الاغتصاب

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:36 م
الرئيس الأوكرانى يتهم الجنود الروس بارتكاب مئات من عمليات الاغتصاب زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اتهم فولوديمير زيلينسكى، الرئيس الأوكرانى، الجنود الروس بارتكاب "مئات من عمليات الاغتصاب"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، ومؤكدا أن عزل بلاده مستحيل.

 

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا".

 

وأضاف "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة