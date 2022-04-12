اليوم السابع
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الرئاسة الروسية: هناك الكثير من الأخبار الكاذبة تأتي الآن من أوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:59 م
الرئاسة الروسية: هناك الكثير من الأخبار الكاذبة تأتي الآن من أوكرانيا بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه شاهد الصور التي يظهر فيها السياسي الأوكراني فيكتور ميدفيدشوك، وهو محتجز، موضحا أنه من السابق لأوانه التعليق عليها، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية: فيما يتعلق بميدفيدشوك، نعم لقد رأيت ذلك، ولكن لا أستطيع أن أقول أي شيء عن مدى صحتها، موضحا أنه سيكون من الخطأ قول أي شيء حول هذا الموضوع دون وجود تأكيدات.

 

وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية: هناك الكثير من الأخبار الكاذبة تأتي الآن من أوكرانيا، وتتم صناعة العديد من الأخبار الكاذبة، بشكل احترافي أو غير احترافي في أوكرانيا بمساعدة مساعدين دوليين، ولهذا فإن اعتبار هذه الأنباء حقيقية بشكل فوري هو شيء خاطئ.

وفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك إن القوات الروسية والأوكرانية تتقاربان فى الجزء الشرقى من البلاد، حيث تدفق الآلاف من المدنيين خارج المنطقة قبل ما يمكن أن يكون المعركة الكبرى التالية فى الحرب.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن القتال يبدو مختلفا بشكل كبير عن معركة العاصمة الأوكرانية، التى شهدت تراجع القوات الروسية من المناطق المحيطة بكييف.

 

وبعد انسحابها من المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانيية، تقوم القوات الروسية بإعادة تمركزها لشن هجوم جديد على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وستعمل تلك القوات فى أراضى مألوفة، نظرا لغزو روسيا لها فى عام 2014، وبخطوط إمداد أقصر، بحسب ما يقول المحللون.

 

كما سيكون الروس قادرين أيضا على الاعتماد على شبكة واسعة من القطارات لإعادة إمداد جيشهم، ولم تكن هناك شبكة سكك جديدة كهذه لهم شمال كييف.


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