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الدفاع الروسية: استهداف 6 مواقع للجيش الأوكراني وقتل أكثر من 120 جنديا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:55 م
الدفاع الروسية: استهداف 6 مواقع للجيش الأوكراني وقتل أكثر من 120 جنديا الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف أن وحدات المدفعية الروسية استهدفت 6 مواقع للجيش الأوكراني وقتلت أكثر من 120 جنديا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه تم استهداف وحدات المدفعية الروسية 6 مواقع لوحدات اللواء 24 الأوكراني في بلدة بوباسنا الواقعة في دونيتسك، وقتل نتيجة الضربات أكثر من 120 جنديا وتم تدمير 11 مدرعة و14 سيارة عسكرية.

 

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: دمرت القوات الجوية الروسية 38 موقعا عسكريا أوكرانيا من بينها مستودع ذخيرة فى توشكوفكا فى ضواحى لوجانسك، و8 مناطق لتجمع الأسلحة والمعدات العسكرية في بلدات جلازونوفكا وبياتيغورسك وبريشيب فى ضواحى خاركوف، وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين مسيرتين فوق بلدتي أوتشاكوف ونيكولاييف.

 


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