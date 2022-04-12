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الخارجية الروسية تحمل كرواتيا تبعات طرد 24 من موظفى السفارة الروسية من زغرب

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 07:33 م
الخارجية الروسية تحمل كرواتيا تبعات طرد 24 من موظفى السفارة الروسية من زغرب زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المسؤولية عن تبعات طرد 24 من موظفى السفارة الروسية من زغرب تقع بالكامل على عاتق الجانب الكرواتي، وفقا لروسيا اليوم.

 

وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية،: نحتج بشدة على هذه الخطوة غير الودية وغير المحفزة بشكل قاطع، والتى لها تأثير كبير ومدمر على كامل العلاقات الروسية – الكرواتية، وتقع المسؤولية عن عواقب هذا العمل المعادى لروسيا بالكامل على عاتق الجانب الكرواتى. وستتخذ وزارة الخارجية التدابير المناسبة للرد على هذه الخطوة.

 

وفى وقت سابق قال ديمترى كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، إن القوات الروسية أجبرت على الانسحاب من كييف، موضحا أن الخطة العسكرية الروسية فشلت في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، أن الدمار الذي تسبب به الجيش الروسي هائل، متابعا: لم يتم تزويدنا بمقاتلات جوية نحن بأمس الحاجة لها.

 

وتابع وزير خارجية أوكرانيا: عاجزون عن مساعدة المدنيين والجنود في ماريوبول، مشيرا إلى أنه يجب فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين.

 

ولفت وزير خارجية أوكرانيا إلى أن العقوبات ضد روسيا شكلت ضغطا جزئيا عليها، متابعا: لا أحد يضمن قبول عضويتنا فى الناتو.

 

وقال وزير خارجية أوكرانيا، إنه لم يكن لدينا أى نية عدوانية في شبه جزيرة القرم، متابعا: نتطلع إلى مساندة الدول الحليفة، ونريد ضمانات أمنية مشابهة للمادة 5 لحلف الناتو.


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