اليوم السابع
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بنك المعرفة يوجه رسالة للمعلمين لتدريب الطلاب على امتحان نهاية الفصل الدراسى

الثلاثاء، 04 يناير 2022 12:01 م
بنك المعرفة يوجه رسالة للمعلمين لتدريب الطلاب على امتحان نهاية الفصل الدراسى طلاب المدارس ـ أرشيفية
محمود طه حسين

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وجه بنك المعرفة المصرى عبر صفحته الرسمية بفيس بوك رسالة للمعلمين، قائلا: سجِّل في ورشة العمل المُقدَّمة من نجوى ليمتد وبنك المعرفة المصري لتعرف كيفية استفادة طلابك من التدريبات الإلكترونية المقرونة بخاصية التصحيح التلقائي لتحسين مستواهم بشكل دَوْرى.
    
وأوضح بنك المعرفة، أن الورشة تعقد يوم الخميس 6 يناير الجارى الساعة 4 عصرا، والثلاثاء 18 يناير، متابعا: سجل ويصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكترونى.

وبالنسبة لمواعيد انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى العام، للفصل الدراسي الأول، أعلنت الوزارة، أنها تبدأ 22 يناير المقبل وتستمر حتى 2 فبراير 2022، موضحة أنه تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 15، 17 يناير 2022، وتُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة، كما أعلنت الوزارة جدول ومواعيد اختبارات الصف الثانى الثانوى، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد 23 يناير وتستمر حتى الخميس 3 فبراير المقبل، على أن تُجرى الامتحانات للمواد خارج المجموع يومي 16، 18 يناير 2022، كما تُعقد الامتحانات إلكترونياً بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وعلى جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

وأكدت الوزارة، أن الأصل في الأمور أن يتضمن التقييم أسئلة بأشكال متنوعة ومستويات صعوبة متدرجة ولذلك الطبيعي أن يكون هناك أسئلة مقالية كما كان الحال لعشرات السنوات ولذلك لا داعي للجدل لأن القصة والتعبير والترجمة أمور هامة ينبغي تقييمها ولا يستقيم التعلم ولا التقييم بدونها.


التربية والتعليم

بنك المعرفة

تدريب الطلاب على الأسئلة

اخبار مصر

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