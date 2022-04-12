اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بسوهاج

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:44 ص
التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه غرقا فى نهر النيل بسوهاج غريق - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه غرقا بنهر النيل بدائرة قسم أول سوهاج، تم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهة جنائية، وتم التصريح بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور قسم أول سوهاج يفيد بغرق طفل بنهر النيل أثناء الاستحمام ولعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية، والرائد إسلام عجاج رئيس مباحث قسم أول سوهاج، بغرق طفل بنهر النيل بشارع كورنيش النيل الغربى دائرة قسم أول سوهاج، وتم انتشال الجثة وتبين غرق الطفل "فادى ش س م" 10 سنوات، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

وأفاد والده "شنودة س م ق" 39 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالنهر ولعدم إجادته السباحة غرق به، ونفى الشبهة الجنائي، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، فتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

 


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