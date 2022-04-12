البيت الأبيض: بايدن ورئيس وزراء الهند يبحثان تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال لقائهما الافتراضي لافتتاح الحوار الوزاري الأمريكي-الهندي بصيغة "2 + 2".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما المشترك، باعتبارهما قادة أكبر الديمقراطيات في العالم، باحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجهما.

كما أكد بايدن ومودي التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتعاون العسكري وتوسيع العلاقات الاقتصادية والشعبية.

كما التزم الزعيمان بمواصلة التعاون- الثنائي والمتعدد الأطراف- بشأن إنهاء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحي العالمي وتعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأعرب بايدن ومودي عن تطلعهما إلى الاجتماع شخصيًا في وقت لاحق في طوكيو، لحضور قمة الرباعية.