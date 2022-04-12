اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: بايدن ورئيس وزراء الهند يبحثان تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:52 م
البيت الأبيض: بايدن ورئيس وزراء الهند يبحثان تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا "المزعزعة للاستقرار"، مع التركيز بشكل خاص على الإمدادات الغذائية العالمية.

جاء ذلك، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال لقائهما الافتراضي لافتتاح الحوار الوزاري الأمريكي-الهندي بصيغة "2 + 2".

وأكد الجانبان، بحسب البيان، التزامهما المشترك، باعتبارهما قادة أكبر الديمقراطيات في العالم، باحترام السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الدول في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجهما.

كما أكد بايدن ومودي التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والتعاون العسكري وتوسيع العلاقات الاقتصادية والشعبية.

كما التزم الزعيمان بمواصلة التعاون- الثنائي والمتعدد الأطراف- بشأن إنهاء جائحة كورونا وتعزيز الأمن الصحي العالمي وتعزيز الأمن الغذائي العالمي وضمان حرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأعرب بايدن ومودي عن تطلعهما إلى الاجتماع شخصيًا في وقت لاحق في طوكيو، لحضور قمة الرباعية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة