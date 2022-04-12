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البنك الدولى: حرب أوكرانيا وإغلاقات كورونا فى الصين تعيق التعافى عالميا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:06 م
البنك الدولى: حرب أوكرانيا وإغلاقات كورونا فى الصين تعيق التعافى عالميا البنك الدولى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد البنك الدولي، أن حرب أوكرانيا وإغلاقات كورونا فى الصين تعيق التعافى عالميا، متابعا: مستعدون لمساعدة أوكرانيا فى إعادة البناء فى الوقت المناسب، مضيفًا: نسعى لنيل موافقة على مليار دولار مساعدات جديدة لأوكرانيا.

 

وفى وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، ومؤكدا أن عزل بلاده مستحيل.

 

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا".

 

وأضاف: "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".


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