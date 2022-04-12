الأقصرى محمود جمعة يقدم قصائد فى حب رسول الله وأهلاً رمضان لجمهور اليوم السابع.. لايف

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بث مباشر مختلف من نوعه مع أحد أشهر نجوم فن الكف الصعيدي فى محافظة الأقصر، وهو الفنان محمود جمعة الذي قدم أمسية رمضانية حيث حول الفن الشعبي على طريقته الخاصة لأناشيد وقصائد دينية فى حب رسول الله بمناسبة شهر رمضان المبارك، واختتمها بأغنية "طيبين كل سنة وانتوا طيبين" وقدمها هدية لجمهور اليوم السابع بالملايين حول مصر بأكملها.





والفنان الأقصرى محمود جمعة له مسيرة بدأت من أكثر من 28 سنة مضت، فهو فنان كف وشعبي صعيدي يبلغ من العمر 43 سنة يحمل على عاتقه هم الفن الشعبى الصعيدى لإحيائه فى الاحتفالات والمناسبات السعيدة بمختلف أرجاء مصر، وهو صاحب أشهر أغاني الحج الشهيرة التى تشدو بها حفلات الحجاج حول مصر، حيث أحيا حفلات الحجاج على مر السنوات الماضية فى مدن وقرى جنوب الصعيد بتلك الأغاني التراثية المميزة.



وقدم محمود جمعة خلال الأمسية الرمضانية مع "اليوم السابع"، أنشودة "الله يا الله صلوا على الزين.. طاطا القمر لأحمد وانشق نصفين"، كما قدم "أول ما بكون بادي غايتي أنوله مرادى.. صلاة الله علي المختار صلاة الله علي الهادى"، و"محمد نبينا يابشرة الإسلام فجرك نور طرح على الدنيا خير وسلام"، وقدم أيضاً أنشودة "أهلا أهلا رمضان مرحب مرحب رمضان"، وقصيدة "آمنت بيك وبقدرتك ياصاحب الملكوت".



واختتم الفنان الأقصرى لقاؤه مع "اليوم السابع" فى الأمسية الرمضانية بتقديم أغنية لجمهور تليفزيون اليوم السابع والتى قال فيها، "طيبين كل سنة وانتوا طيبين.. يارب وطى نفوسكم وعليكم وأقول المعنى العال ليكم.. رمضان كريم علينا وعليكم كل سنة وانتوا طيبين.. بحيي مشاهد ومتابع ومن قلبى ناظر ومتابع.. كل مشاهدين اليوم السابع كل سنة وانتوا طيبين".