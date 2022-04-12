الأجهزة التنفيذية بالشرقية تنفذ إزالات فورية للتعديات على الأراضى الزراعية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.



وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة والذين لم يقوموا بسداد معجل الثمن وفقا لأحكام القانون 144 لسنة 2018 بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، فتم بالإنتقال إلى موقع أرض مساحتها 20 سهم بواقع 145 متر و لم يقوموا أصحاب الأرض بسداد جديه تقنين أوضاعهم رغم توجيه إنذارات عديدة بسرعة السداد، وتم إسترجاع مساحة الأرض ووضع إعلان عليها للبيع بعد إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرر عن ذلك محضر التنفيذ رقم 1658 لسنة 2022 إدارى ههيا بمركز شرطة ههيا.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتصدى لحالتين بناء مخالف بقريتى الصنافين القبلية وعزبة المنشيه التابعة للوحدة المحلية ببنى هلال التابعين لمركز ومدينة منيا القمح، فالحالة الأولى عبارة عن إزالة أعمال تطوير لمبنى مخالف بناحيه الصنافين القبليه وتمت الإزالة الفورية كلياً حتى منسوب سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والحالة الثانيه عبارة عن إزالة أعمال تطوير لمبنى مخالف بناحيه عزبه المنشيه التابعة للوحدة ببني هلال وعلى الفور تمت الإزالة كلياً حتى منسوب سطح الأرض وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بتنفيذ عدد ( 3 ) حالات إزالة بالوحدة المحليه بالزوامل فالحاله الأولي عبارة عن إزاله مغسله مخالفه علي مساحه 70 متر بقرية الزوامل ، كما تم إزالة جمالون ببساتين الإسماعيليه علي مساحه 300 متر و إزاله مبنى بالدبش الأبيض ببساتين الإسماعليه على مساحه 70 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



















