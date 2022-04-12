اعترافات لصوص التوك توك في القاهرة: نسرق بأسلوب توصيل الأسلاك

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدرجات النارية من المواطنين بالسيدة زينب، بأسلوب توصيل الأسلاك، اعترفا بارتكابهما 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبتصرفهما فى الدراجات المُستولى عليها بالبيع لدى عميليهما -سيئ النية- مسجلين خطر، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 6 مركبات «توك توك» المستولى عليها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق. كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارًا يفيد بتلقي المقدم عيد توفيق رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة القسم) بقيام شخصان مجهولان إستقلا المركبة قيادته واستوليا عليها ولاذا بالفرار. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تحت إشراف اللواء عمرو إبراهيم مدير المباحث الجنائية أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أمام اللواء علي نور الدين رئيس مباحث قطاع غرب القاهرة أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيـًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.