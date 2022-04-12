اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:19 م
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استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإنارة بقرى ومدن كفر الشيخ

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 08:00 م
استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإنارة بقرى ومدن كفر الشيخ دهان الأرصفة بمدينة دسوق
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات والإنارة العامة بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

 

أشرفَ السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على بدء اللمسات النهائية لأعمال التجميل، وطلاء البلدورات، ورفع كفاءة الشوارع والمداخل التى تم الانتهاء من رصفها.

 

وتابع اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقري، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، بالإضافة إلى استمرار اعمال صيانه كشافات الاناره العامة، وصيانة خطوط الإنارة العامة بالمدينة والقرى للفتره الصباحية.

 

كما قام عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، بعمل حملة موسعة شملت صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع القرية الرئيسية والفرعية، لتحسين مستوى الإنارة العامة بالقري، رفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وكنس الشوارع ومسح الطرق ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وزراعة نباتات الزينة بالشوارع والمنتزهات، وأمام المساجد والساحات، لتزين شوارع القرية، لتظهر بمظهر جميل، بالإضافة إلى  استمرار  حملات رفع الباعة الجائلين المفترشين بدوران أبو النور ، وشارع العاشر من رمضان، وأمام مسجد الهجرة، وميدان كفر الشيخ، وإزالة الفروشات التي تعيق السير وتحجب الرؤيا لمنع التكدس المروري، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

 

وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تسوية وتمهيد بعض الطرق الترابية في عدد من القري خاصة عقب انتهاء فصل الشتاء، و القيام بأعمال النظافة وتمهيد وتسوية عدد من الطرق في قري (الجرايدة، الحوة، حاذق)، بإستخدام معدات الوحدات المحلية، و رفع مخلفات وتسوية وتمهيد وإزالة الحفر والمطبات لعدد من الطرق، و تسوية المداخل الرئيسية وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بكل قرية علي حدة، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع تجمعات الأتربة بنطاق المدينة، و رفع المخلفات من القري إلي المقالب الوسيطة لنقلها إلي المقلب العمومي بالمدينة لإعادة تدويرها بمصنع القمامة مرة أخري، فضلا عن شن حملة مكبرة لتمهيد وتسوية عدد من شوارع المدينة بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية، و التشديد على تنظيم الحملات لرفع كافة الإشغالات، وإزالة التعديات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.

 

تسوية الطرق بمدينة دسوق
تسوية الطرق بمدينة دسوق

 

تمهيد الطرق ببيبلا
تمهيد الطرق ببيبلا

 

دهان الارصفة بمدينة دسوق
دهان الأرصفة بمدينة دسوق

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