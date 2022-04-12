إصابة مهندسة وسائق فى رى القليوبية اصطدمت بهما سيارة مجهولة بشبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق كفر حمزة – تل اليهودية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة مجهولة بأخرى تابعة لمديرية الرى بالقليوبية، ما أسفر عن إصابة مهندسة وسائق وفرت السيارة المتسببة فى الحادث هاربة، وتم نقل المصابان إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد تلقيه إشارة من المستشفى بوصول مهندسة وسائق تابعين لمديرية رى القليوبية مصابين بإصابات طفيفة إثر حادث تصادم.

وبسؤالهما أفادا بأنهما أثناء استقلالهما سيارة سوزوكى وعودتهما من تفقد بعض الترع فى قرى شبين على طريق "كفر حمزة – تل اليهودية"، اصطدمت بسيارتهما من الخلف سيارة مجهولة وفرت هاربة عقب الحادث، ما أدى الى إصابتهما بكدمات وسحجات، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق.