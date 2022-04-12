اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 أبريل 2022 12:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بالإسكندرية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:50 م
إحباط محاولة أحد العناصر الإجرامية لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش بالإسكندرية مخدر الحشيش
كتب محمود عبد الراضي - محمد ابراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته لإعادة تدوير وخلط مخدر الحشيش، متخذاً من دائرة قسم شرطة ثان العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة أمكن استهدافه وضبطه حال تواجده بمسكنه.
 
أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (عدد 370 طربة لمخدرالحشيش وزنت 92,500 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيدرو وزنت واحد كيلو جرام - عدد من الأقراص المخدرة - الأدوات والمعدات الخاصة بالتصنيع - مبلغ مالى – هاتف محمول)بمواجهته بالمضبوطات إيد ما جاء بالتحريات تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5٫600٫000 ) خمسة مليون وستمائة ألف جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مخدر الحشيش

وزراه الداخليه

الاسكندريه

المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة