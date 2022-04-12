إحالة أوراق قاتل "طفل الجرجير" بقنا للمفتى

قررت محكمة جنايات نجع برئاسة المستشار محمد زين علي، وعضوية المستشارين أشرف أبو الحسن ومصطفى الجاحر، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد أبو سحلي وأسامة الأمير، إحالة أوراق عامل لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه لقيامه بقتل "طفل الجرجير".

تعود أحداث القضية ليوم 8 ديسمبر 2021 عندما تلقى اللواء مسعد ابو سكين، مدير أمن قنا، بلاغا بالعثور على جثة حسين عبد الله اسماعيل، 13 عاما، ملقاة فى زراعات القصب بقرية المصالحة بمركز نجع حمادى.

وكشفت تحريات اللواء طارق يحيى، مدير المباحث، أن المجنى عليه يعمل فى بيع الجرجير والخضروات فى قرى نجع حمادى لمساعدة والديه وشقيقته التي كان يعمل من أجل توفير نفقات زواجها.

وأكدت التحريات أن مرتكب الحادثة حشمت. ف، 34 عاما، استدرج المجنى عليه لزراعات القصب وحاول سرقة أمواله، إلى أنه قاومه، فقتله.

وقررت محكمة جنايات نجع حمادى إحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.