أسوشيتدبرس: الولايات المتحدة ربما شهدت أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عاما فى مارس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه مع ارتفاع تكاليف الغذاء والبنزين والإسكان وغيرها من الضروريات بشكل مستمر، وهو الأمر الذى يضغط على المستهلكين ويهدد الاقتصاد، فمن المحتمل أن يكون التضخم فى الولايات المتحدة قد سجل أعلى مستوى منذ أربع عقود فى مارس.

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الحكومى، الذى سيصدر اليوم الثلاثاء، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8.4% عن 12 شهر قبل ذلك، وفقا لخبراء اقتصاديين استطلعت آراؤهم شركة البيانات Factset. ومن شأن ذلك أن يمثل أسرع معدل تضخم على أساس سنوى منذ ديسمبر 1981، كما أنه سيتجاوز معدل الزيادة البالغ 7.9% لمدة 12 شهرا فى فبراير، والذى سجل بدوره أعلى مستوى له فى 40 عاما.

كما توقع خبراء الاقتصاد أن تكون أسعار المستهلك قفزت بنسبة 1.1% فى الفترة من فبراير إلى مارس، وستكون هذه أكبر قفزة شهرية منذ 2005.

وأشارت الوكالة إلى أن أرقام شهر مارس ستكون أول انعكاس للارتفاع الكامل فى أسعار البنزين التى أعقبت الغزو الروسى لأوكرانيا، والذى أدى إلى عقوبات غربية واسعة ضد موسكو، وأدى إلى اضطراب فى أسواق الغذاء والطاقة العالميين.

ووفقا لإحصاءات، فإن متوسط سعر جالون البنزين قد وصل إلى 4.11 دولار، وارتفع بنسبة 44% عن العام الماضى، على الرغم من انخفاضه فى الأسبوعين الماضيين.