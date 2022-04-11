اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 04:03 ص
أكرم القصاص
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20 صورة ترصد تنفيذ 4325 مشروعا خلال 4 سنوات بالبحيرة بتكلفة 80.5 مليار جنيه

الإثنين، 11 أبريل 2022 04:00 ص
20 صورة ترصد تنفيذ 4325 مشروعا خلال 4 سنوات بالبحيرة بتكلفة 80.5 مليار جنيه مشروعات قومية بالبحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت منذ عام 2018 وحتى الآن تنفيذ عدد 4325 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليارا و500 مليون جنيه (تم الانتهاء من 3634 مشروعا بتكلفة 49 مليارا و500 مليون جنيه وجار العمل بعدد 691 مشروعا  بتكلفة 31 مليار جنيه.

وتابع محافظ البحيرة، أن ما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وما شهدته الدولة المصرية من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضتها الاقتصادية فى جميع ربوع الدولة المصرية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة ومنذ تولى الرئيس مقاليد الحكم  وهى تزخر بالمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى حيث انطلق التخطيط والتنفيذ على أشدهما لأجل صياغة بنية تحتية جبارة تستوعب كبرى المشروعات القومية والاستثمارية والخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة.

وأشار "آمنة" إلى أن محافظة البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي وذلك بفضل جهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه

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