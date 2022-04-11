أعلن سفير فرنسا لدى أوكرانيا إتيان دى بونسن، أن عدد من رجال الشرطة الفرنسيين وصلوا إلى مدينة "لفيف" الواقعة فى أقصى غرب أوكرانيا وذلك لمساعدة نظرائهم الأوكرانيين فى التحقيقات بجرائم الحرب المرتكبة حول مدينة كييف.
وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن، وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن في الرابع من أبريل الجاري ، عزمه إرسال فرق تحقيق لبحث ما تردد أنها جرائم حرب روسية فى بلدة "بوتشا" الأوكرانية وأماكن أخرى .
يذكر أن النيابة العامة الفرنسية في قضايا الإرهاب الأسبوع الماضي قررت فتح ثلاثة تحقيقات حول "جرائم حرب" في أوكرانيا.
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