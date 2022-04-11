وأورد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاثنين، هذا النبأ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن، وكان الاتحاد الأوروبى قد أعلن في الرابع من أبريل الجاري ، عزمه إرسال فرق تحقيق لبحث ما تردد أنها جرائم حرب روسية فى بلدة "بوتشا" الأوكرانية وأماكن أخرى .

يذكر أن النيابة العامة الفرنسية في قضايا الإرهاب الأسبوع الماضي قررت فتح ثلاثة تحقيقات حول "جرائم حرب" في أوكرانيا.

