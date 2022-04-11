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وحدة الحشرات الاقتصادية بجامعة الإسكندرية تقدم روشتة للوقاية من النمل الأبيض

الإثنين، 11 أبريل 2022 10:45 ص
وحدة الحشرات الاقتصادية بجامعة الإسكندرية تقدم روشتة للوقاية من النمل الأبيض النمل الأبيض - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أكد الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ، فى بيان لجامعة الإسكندرية اليوم الإثنين، أن وحدة الحشرات الاقتصادية بالكلية تقوم بتنفيذ برامج عمل للمجتمع المدنى للتعريف بهذه الحشرة، وتقييم المشكلة والوقوف على حجمها الحقيقى والتبصير بمدى الأهمية الاقتصادية للآفة وخطورتها، وتدريب الكوادر الفنية داخل الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للتعرف على الآفة وأطوارها وطوائفها وطرق المعالجة وتقييم حجم الإصابات بمناطق وأحياء مدينة الإسكندرية المختلفة.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على خدمة المجتمع والمساهمة فى حل مشكلاته، تسعى وحدة الحشرات الاقتصادية للمكافحة بكلية الزراعة إلى تقديم خدماتها كوحدة بحثية علمية متقدمة.

 

وتشير الدكتورة عبير عبد المجيد جاد، رئيس قسم الحشرات والحيوان التطبيقى بكلية الزراعة، أنه مع بداية موسم الربيع من كل عام ومع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ أسراب من أفراد النمل الأبيض المجنح فى الظهور بمناطق عديدة بالإسكندرية ومهاجمة المنازل والأندية والشوارع خاصة وقت الغروب بغرض التزاوج وبناء مستعمرات جديدة.

 

وقالت أن هذه الحشرات عادة ما تنشط فى فصل الربيع ويستمر نشاط الحشرة بنسب متفاوتة خلال فصل الصيف وحتى الخريف إلى أن تدخل مرحلة السكون وعدم الحركة مع بداية فصل الشتاء، وأضافت أن أنواع النمل الأبيض الأكثر شيوعاً هو "النمل الأبيض فوق الأرضى" أو نمل الخشب الجاف ويصيب الأثاث غالباً وعادة تتركز الإصابة فى قطعة خشب من الأثاث وليس قطعة الأثاث كاملة وتظهر أعراض الإصابة بظهور براز الحشرة فى صورة حبيبات متماثلة الحجم وثقوب بالخشب، والنوع الثانى هو "النمل الأبيض تحت الأرضي" وهو أشد الأنواع ضرراً، ويرتبط بالتربة، وتظهر حبيبات التربة مرتبطة بمظاهر الإصابة بظهور أنفاق طينية على الحوائط، حيث إن الحشرة تتجنب الضوء وتكون أفراد المستعمرة باهتة اللون وتخرج الأفراد المجنحة قاتمة اللون خصبة جنسياً وتطير بأعداد كبيرة وتغادر المستعمرة الأم لتبنى مستعمرات أخرى جديدة.

 

أما عن الوقاية والعلاج، فتقول الدكتورة عبير جاد أن الوقاية تبدأ من مرحلة البناء حيث يتم معالجة قطعة الأرض أثناء تجهيزها بالمبيدات الحشرية المتخصصة للقضاء على النمل الأبيض قبل البناء، والذى أصبح مطلبا أساسيا لاستخراج رخصة البناء، وأيضاً إصلاح أى تسريبات مائية لمنع زيادة الرطوبة، وبالتالى جذب أفراد النمل الأبيض لبناء مستعمرات جديدة، ووضع الأسلاك على الشبابيك لمنع دخول الأفراد المجنحة وقت الغروب، والاستعانة بالمتخصصين للكشف عن الإصابة بالنمل الأبيض ومكافحته.


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