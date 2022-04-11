اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 08:13 م
أكرم القصاص
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"واتساب" تختبر ميزة معرفة الوقت المقدر لاستلام الملفات

الإثنين، 11 أبريل 2022 08:00 م
"واتساب" تختبر ميزة معرفة الوقت المقدر لاستلام الملفات واتس آب- أرشيفية
أ ش أ

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تختبر منصة المراسلات الفورية الشهيرة واتساب WhatsApp، ميزة السماح للمستخدمين بمعرفة الوقت المقدر لوصول الملفات من خلال تطبيق المراسلة الفورية.
 
وذكر موقع "جادجت 360 " التقني أن الميزة الجديدة قيد الاختبار التجريبي لمستخدمي نظامي تشغيل أندرويد Android وآي أو إس iOS والويب.
 
وتعد الميزة الجديدة مفيدة جدًا في حالة مشاركة المستخدمين لملفات كبيرة الحجم على WhatsApp. 
 
وتقوم منصة WhatsApp بنشر ميزة للمختبرين من خلال إصداراتها التجريبية، الإصدار 2.22.8.11 على أندرويد، و22.8.0.74 على آي أو إس، والإصدار 2.2209.3 على أجهزة سطح المكتب.

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