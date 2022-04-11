نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: الحوار مبدأ أساسي لتجاوز الوضع الراهن

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شدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، على الحوار كمبدأ أساسي لتجاوز الوضع الراهن في السودان.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الاثنين مبعوث الرئيس الأريتري وزير الخارجية عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس الإريتري يماني قبراب، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف السفير نادر يوسف؛ لبحث العلاقات الثنائية المتطورة بين الخرطوم وأسمرا، وسبل تعزيزها على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين.

وقال دقلو "نمد أيادينا بيضاء للجميع من أجل استقرار السودان ومن خلال دعم جميع المبادرات في إطار الحل السوداني السوداني"، مؤكدا متانة علاقات السودان وإريتريا، وأهمية التنسيق والتعاون المشترك بينهما لخدمة مصالح شعبي البلدين.

من جانبه، أوضح مبعوث الرئيس الاريتري وزير الخارجية عثمان صالح أن زيارة السودان تهدف للوقوف على الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لمعالجتها.