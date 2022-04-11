اليوم السابع
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مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث سير بطريق المنصورة أجا

الإثنين، 11 أبريل 2022 12:36 م
مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث سير بطريق المنصورة أجا جثة
الدقهليه شريف الديب

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لقي شاب مصرعه وأصيب خمسة آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك ودراجة نارية على طريق المنصورة أجا أمام قرية منية سندوب.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة. ، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة اجا،وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .

وبالفحص تبين وفاة شاب من قرية منية سندوب، وإصابة خمسة آخرين، نتيجة السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ و اختلال عجلة القيادة، و تم رفع آثار الحادث من على الطريق لتسير حركة مرور السيارات، و جاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.






 


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