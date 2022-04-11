مصرع شاب وإصابة 5 آخرين فى حادث سير بطريق المنصورة أجا

الدقهليه شريف الديب

لقي شاب مصرعه وأصيب خمسة آخرين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك ودراجة نارية على طريق المنصورة أجا أمام قرية منية سندوب.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة. ، بوقوع حادث تصادم على طريق المنصورة اجا،وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .

وبالفحص تبين وفاة شاب من قرية منية سندوب، وإصابة خمسة آخرين، نتيجة السرعة الزائدة والتعدي الخاطئ و اختلال عجلة القيادة، و تم رفع آثار الحادث من على الطريق لتسير حركة مرور السيارات، و جاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.













