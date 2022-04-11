مصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائى بقرية بالشرقية

لقى شاب فى الثامنة عشر من العمر بمحافظة الشرقية، مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع بدائرة مركز شرطة الحسينية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحسينية، يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول " محمد ص ع" 18 عاما مقيم السماكين دائرة مركز الحسينية، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية ان الوفاة حدثت نتيجة توقف الدورة التنفسية والدموية إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء العمل داخل مصنع بدائرة الحسينية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز الحسينية التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.