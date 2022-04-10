مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بالعياط

كتب عبد الرحمن سيد

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم سياراتين ميكروباص وأجرة بطريق أسيوط الغربي بنطاق منطقة العياط، وانتقل رجال المرور إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من الأهالي وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى طريق أسيوط الغربي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء تفادى ميكروباصين وسيارة أجرة، نتج عن الحادث مصرع شخص و إصابة 10 آخرين و جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.