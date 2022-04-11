مستشفى أسوان الجامعي يجرى 6523 عملية جراحية خلال 4 شهور

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، أن المستشفى الجامعي قامت بإجراء 6523 حالة، عمليات متنوعة بمختلف الأقسام، وذلك طبقا لإحصائيات مركز التكنولوجيا والمعلومات لعدد الحالات التي تم دخولها بالمستشفى الجامعى خلال4 شهور الماضية للعام 2022/2021 الجاري في مختلف أقسام المستشفي والتي يبلغ عددها 36 قسما علاجيا.



يأتي ذلك في إطار المنظومة العلاجية والصحية التي تقوم بها مستشفيات جامعة أسوان لخدمة مرضي وأهالي أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.



وأوضح رئيس جامعة اسوان في تصريحات صحفية أنه يأتي ذلك في إطار جهود مستشفيات جامعة أسوان للارتقاء بالمنظومة الصحية بأسوان وفي ظل إهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن الاسواني ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالمستشفيات الجامعية.



وأضاف الدكتور محمد ذكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان أن المستشفي الجامعي حققت أرقام قياسية قد تكون الأولي في تاريخها من حيث تقديم الخدمة الطبية لمرضي محافظة اسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد، قد قامت المستشفى الجامعي من خلال وحدة العمليات بإجراء 6523 حالة عمليات جراحية متنوعة مابين صغري وكبري بمختلف الأقسام وذلك خلال أربعة أشهر في الفترة من شهر نوفمبر 2021 حتي شهر فبراير لعام الحالي 2022 ، كما بلغ عدد حالات المترددين خلال هذه الفترة 85,617.651حالة مابين دخول عام ودخول استقبال وعيادات خارجية وعمليات.



وأكد الدهشوري أن ذلك ثمار ونتائج التطوير الذي تشهده المستشفيات الجامعية من حيث تطوير اقسام المستشفي الجامعي والتي تضم أفضل الخبرات الطبية والكوادر البشرية من أطباء و استشاري مختلف التخصصات بمختلف اقسام المستشفي الجامعي.



وأوضح الدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، أن المستشفي الجامعي استقبلت حالات دخول خلال شهر نوفمبر 2021 مايقرب من 2177 حالة وخلال شهر ديسمبر 2149حالة أما شهر يناير لعام2022 ما يقرب من 2242 حالة وشهر فبراير 2072 حالة أما حالات دخول الاستقبال خلال شهر نوفمبر لعام 2021 ما يقرب من 25558حالة وشهر ديسمبر 25262حالة أما شهر يناير لعام 2022 ما يقرب من 25326 حالة وشهر فبراير 20651 حالة لعام 2022 الجاري ويأتي ذلك في إطار الخدمة الطبية التي تقدمها المستشفي الجامعي للمرضي بمحافظة أسوان ومرضي محافظات جنوب الصعيد.

